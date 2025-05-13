Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda sağlık konuşuldu.

Muhalefet milletvekillerini yanıtlayan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, sağlıkta otomasyonun devreye girmesinin mecburi olduğunu söyleyerek, “Bunun hayata geçmesi için çalışıyoruz, bu konuda tavizimiz yoktur” dedi.

-Besim

Genel Kurul'da söz alan CTP milletvekili Filiz Besim, dün “Hemşireler Günü” olduğunu anımsatarak hemşirelerle ilgili sorunlara değindi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın dün düzenlediği etkinliğine değinen Besim, “Hemşireler, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin orada olmasını istemedi. Onları etkinliğe davet etmedi. Sadece bu bile büyük bir mesajdır” dedi.

Hemşirelerin kırgın ve yorgun olduğunu, büyük sorunlarla boğuştuğunu, muhatap bulamadığını savunan Besim, son yıllarda hemşirelerin grevlerinin yasaklandığını söyledi.

Filiz Besim, “Ülke şartları yettiğince hemşirelerin sorunlarını çözmelisiniz. Yasaklama yöntemi tamam değil. Onları üzüyor, kırıyor, çalışma barışını bozuyorsunuz” dedi.

Hemşirelerin en kırgın olduğu konunun “mama skandalı” olduğunu da söyleyen Filiz Besim, “Bu skandaldan sonra sağlık sistemi ekstra bir yara aldı. Sistem çöktü, enkazın altında hemşireler kaldı. Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nin de kanatları kırıldı” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın bu olayın hemen sonrasında kendi içinde bağımsız bir denetleme ve sorgulama kurulu kurması gerektiğini de belirten Besim, bu iç soruşturmadan yargının da yararlanabileceğini ifade etti.

Hemşirelerin kreş, lojman, toplu taşıma ile ilgili beklentilerine de dikkat çeken Filiz Besim, hemşirelik okuyanlara artık burs verilmediğini söyledi.

Nakil Tüzüğü konusunda da konuşan Besim, “Bir hemşirenin nereye gideceği bakanın iki dudağı arasındadır” dedi.

-Jale Refik-Rogers

Bağımsız Girne Milletvekili Jale Refik-Rogers, sağlık sistemine erişimde sıkıntılar yaşandığını, kanser, MS, romatizma gibi otoimmün rahatsızlığı olan hastaların kurul süreçlerinde yorulduğunu ifade etti.

Bu süreçlerin sadece hasta için değil hasta yakınları için zor olduğunu dile getiren Jale Refik-Rogers, bu bürokratik sistemlerin "hasta olmayanları bile hasta ettiğini" söyledi.

Hekimlerden randevu alınan sistemi de eleştiren Jale Refik-Rogers, ilaç ücretlerinin hastalara geç ödendiğini, sosyal sigortalı hastaların ilaçlar için yüzde 20’den fazla ödeme yaptığına dair bazı bilgiler de olduğunu belirtti.

Sevkler için yapılan kurulların da karmaşık olduğunu, bazı durumlarda hastaların hayatını bile kaybettiğini söyleyen Rogers, İlaç Eczacılık Dairesi’nin verimli çalışamadığını bu yönde yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Rogers, “Bu daireyi daha güncel, daha çağdaş bir düzene koymak gerek. Burasının geçici işçilerle çalışan bir yer olmasının önüne geçilmeli” dedi.

KKTC’de ilaç konusunda bir kriz masası kurulması gerektiğini belirten, dünyada bu konudaki gelişmelere işaret eden Jale Refik-Rogers, ülkede ilaç üretiminde parlak bir tarihçe olmadığını, bu mekanizmanın yeniden kurulması gerektiğini de ifade etti.

"HIV pozitif” olanlarla ilgili de konuşan Rogers, bu insanların ülkeden deport edilmesinin insan hakkı ihlali olduğunu kaydederek, deport edileceğini bilenlerin kayıt dışı yaşama düşebileceği konusunda da uyarı yaptı.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Filiz Besim ve Jale Refik-Rogers’in sağlıkla ilgili konuşmasını yanıtladı.

“İlaç kuralları yavaş işliyor” argümanının birkaç ay öncesi için geçerli olduğunu belirten Dinçyürek, otomasyona geçilmesiyle İlaç Kurullarının bir günde tamamlandığını dile getirdi.

“Acil olan tüm yurt içi ve yurt dışı sevklerinin çözümü anlıktır” diyen Dinçyürek, İlaç Eczacılık Yasası’nın komitede olduğunu ifade etti.

Randevu sistemi ve hastaların hayatını kolaylaştırmakla ilgili çalışmalara değinen Sağlık Bakanı, temel hedefin hangi hekimin hangi hastanede hangi günler hasta gördüğünü sisteme dahil etmek ve bunu hastaların akıllı telefonlarından bile görebilmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Dinçyürek, sistemde hekimlere 6 aya kadar ilaç yazma hakkı tanındığını ancak hastanın tedavi güvenliğinin de göz önünde bulundurulduğunu ifade etti.

Yerli ilaç firmasının tek olduğunu, durdurulmuş üretimin nasıl yeniden başlayacağıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Hakan Dinçyürek, bu konuda da milletvekillerine bilgi verdi.

Hemşirelerle ilgili Nakil Tüzüğü'nün kaldırılmadığını, tüzükte değişikliğe gidildiğini belirten Dinçyürek, tüzüğe uygun kararlar üretildiğini de söyledi.

Hemşirelerle ilgili söylenenlere de işaret eden Sağlık Bakanı Dinçyürek, “Hiçbir dönemde iddia edildiği gibi herhangi bir kişi veya meslek grubu aleyhine suçlamalar yapmadık. Doğruların konuşulacağı her zeminde biz varız” dedi.

Hemşire istihdamı için yoğun çaba sarf ettiğini belirten, eylüldeki sınavın hazirana alındığını kaydeden Sağlık Bakanı, “Hemşire açığımız var. Sağlık bir bütündür. Tüm paydaşların sisteme etkin katılımı bizim için esastır, bunun için çalışıyoruz” dedi.

Yeniden söz alan Jale Refik-Rogers, Sağlık Bakanı’nın soruları yanıtlamadığını sadece anlatmak istediklerini anlattığını söyledi.

Kurul sürecinde bürokrasinin azaltılması için ne yapılacağını soran Jale Refik-Rogers, “Bürokrasi hastaları mağdur ediyor” açıklamasını yineledi.

Yerinden söz alan Sağlık Bakanı, ilaç kurulunda bürokrasinin kısaltıldığını sürenin bir aydan bir güne düşürüldüğünü söyledi.

“Bundan daha çarpıcı bir örnek olabilir mi?” diye soran Dinçyürek, randevu sistemleri devreye girer girmez de bürokrasinin azalacağını kaydetti.

Yapılan tüm reçetelerin e-reçeteye dönüştüğünü kaydeden Sağlık Bakanı, artık hiçbir şartta elde, ıslak imza ile reçetenin kabul edilmediğini de vurguladı.

Kırtasiyenin azaltılması için sağlıkta otomasyonun devreye girmesinin mecburi olduğunu dile getiren Dinçyürek, “Bunun hayata geçmesi için çalışıyoruz, bu konuda tavizimiz yoktur” ifadelerini kullandı.