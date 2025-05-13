ÖZERSAY: “SİYASİ OLAN DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI DEĞİL, REDDEDİLMESİDİR”

“TAMAMEN SİYASİ NEDENLERLE DOKUNULMAZLIK ZIRHI ARKASINA SAKLANDILAR, ADALETTEN KORKTULAR”

“DOMİNO ETKİSİNDEN KORKUYORLAR”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay Kanal T’de yayınlanan Nazar Erişkin ile Güne Dair programına konuk oldu. HP Lideri Özersay, sahte diploma meselesinde Ulusa Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmamasının arkasında hükümetin karar alamaması değil, domino etkisinin yattığını söyledi.

Konunun siyasi şekilde Halkın Partisi tarafından kişiselleştirildiği iddialarını yanıtlayan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “Sadece Emrah Yeşilırmak’la ilgili süreci takip ediyor olsaydık bu iddanın arkasına saklanabilirdik. Daha önce UBP içerisinde başka isimlerinde kamuda üst düzey görevde bulunan, müsteşar durumunda, mukayyet durumunda olan isimlerle ilgili olarak da biz girişim yapmadık mı?

Bununla ilgili paylaşım yapmadık mı?

Bahse konu üniversiteden sahte diploma alan 130 kişinin adını polise verdiğimizi kamuoyuna duyurmadık mı?

Biz bunu adece bir kişi için değil, herkesle ilgili yaptığımızı kamuoyu biliyor. Bu bizim açımızdan kişiselleştirilmiş bir mesele değil” dedi. Dokunulmazlık kaldırılması konusunda da bugüne kadar sadece bu isimle ilgili duruşlarının olmadığını belirten Özersay “Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması için de, Çaluda’nın da dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Halkın Partisi’nin duruşu netti. Bu tarz konularda kendi partimizden de olsa herkese karşı duruşumuz aynıdır” şeklinde konuştu.

Dokunulmazlığı kaldırmamalarının asıl sebebinin gayri meşru hükümetin karar üretemeyeceği olmadığını belirten Özersay “Dün aslında neden dokunulmazlığının kaldırılmadığını söylediler; “Yargılanmaya başlayacak, ağır cezada yargılanacağı için tutuklu yargılanacak ve meclise gelemeyecek ve karar alamayacağız”. Asıl kaldırmama sebepleri siyasidir. Baktığınızda dün de 27’ydiler ama karar aldılar. Ama buradaki asıl çaba dokunulmazlığın kaldırılmamasıdır” dedi.

“DOMİNO ETKİSİNDEN KORKUYORLAR”

Asıl gizlenen gerçeğin çok farklı olduğunu belirten Özersay, “Ama asıl söylenmeyen siyasi bir saik var orda; muhtemelen dokunulmazlığının kaldırılması istenen isim ve onunla bağlantılı isimler de var. Bunun nereye bağlanacağını bence başta Ünal bey olmak üzere hepsi biliyor. Dolayısıyla domino etkisinden korkuyorlar. Eğer mahkemeye gidecek birisi varsa onun da alıp götüreceği birileri var diye korkuyorlar” diyerek sözlerini sonlandırdı.