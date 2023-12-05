Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarından seçilen 10 Kültürel Miras Genç Elçisi, “Kültürel Miras Anıtlarına Destek” programı çerçevesinde ilk ortak gezileri kapsamında bugün ve yarın Brüksel’i ziyaret ediyor.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen program, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanıyor.

Kültürel Miras Genç Elçileri ziyaret çerçevesinde, Kıbrıs’ın zengin kültürel mirasını kendi yerel topluluklarında tanıtmaya yönelik çalışmalar sunacak ve AB’nin kültürel miras alanındaki faaliyetlerine dair bilgi edinecek.

10 Kültürel Miras Genç Elçisine, Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk eş başkanları ile AB ve UNDP temsilcileri eşlik ediyor.

-Ferreira

Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komisyon Üyesi Elisa Ferreira konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumlarını birbirine yakınlaştırmanın Komisyon’un Kıbrıs’taki başlıca önceliklerinden biri olduğunu belirterek, “İki toplum arasında güven ve anlayışın tesis edilmesi adanın yeniden birleşmesine giden yolun açılması için temel bir gerekliliktir” dedi.

Ferreira, Kültürel Miras Genç Elçileri gibi gruplarda yer alan gençlerin, barışın inşası ve uzlaşı sürecine aktif katılımlarının, barış içinde bir arada yaşama umudunu taşımaları açısından oldukça önemli olduğunu kaydetti.

-Khaydarov

UNDP Kıbrıs Ofisi Direktörü Jakhongir Khaydarov da, Kültürel Miras Genç Elçilerini Brüksel’de ağırlayan çalışma gezisine tanıklık ederken, ortak kültürel miraslarının zengin dokusuna dayanan birlik ve beraberliğe olan derin bağlılıklarını kutladıklarını ifade etti.

Bu önemli girişimin, BM Anlaşması’nın dayanışma ve iş birliği ilkelerini somut bir şekilde yansıttığını belirten Khaydarov, “Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu çaba, ortak kültürel mirasımızın korunması ve tanıtılmasında gençlerin üstlendiği kritik rolü ön plana çıkarmaktadır” dedi.

Kültürel Miras Genç Elçileri, Komisyon Üyesi Ferreira’nın Kabinesi ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi’nden sorumlu Avrupa Komisyonu yetkilileri ile bir araya gelecek.

Ayrıca, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu ziyaretlerinin yanı sıra Experience Europe Sergi Merkezi ve Avrupa Tarihi Evi’ni de gezecek.

Kültürel Miras Genç Elçileri, Kıbrıs’ın ortak kültürel mirasının gelecek nesiller tarafından korunması ve tanıtılmasında gençlerin