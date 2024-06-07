Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında Evrensel Hasta Hakları Derneği işbirliği ile “LGBTİ+ Kapsayıcı Sağlık Mümkün” başlıklı el broşürü basıldı ve çevrimiçi olarak yayımlandı.

Kuir Kıbrıs Derneği'nden verilen bilgiye göre, LGBTİ+ Kapsayıcı Sağlık Mümkün el broşürü, toplumdaki tüm bireylerin cinsel yönelimi veya cinsiyet kimlikleri ne olursa olsun sağlık hizmetlerine erişimde kendini güvende ve desteklenmiş hissetmeyi hak ettiği fikrinden yola çıkılarak hazırlandı.

Halk sağlığı uzmanları, hekimler, uzman sosyal psikologlar, uzman psikologlar ve sağlık alanında çalışan aktivistlerin görüşleri alınarak hazırlanan broşürün ilk kısmında, LGBTİ+ terminolojisine, yani sağlık uzmanları için cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve cinsiyet karakteristiği hakkında doğru bilgiye ve kapsayıcı sağlık hizmetlerinin önemine yer verildi. Ardından, broşürde LGBTİ+’ların sağlık hizmetlerinde karşılaştığı zorluklar, bazı başvuru sebepleri ve bu zorlukların LGBTİ+’lar üzerindeki olası sonuçlarına yer verildi. Ayrıca, LGBTİ+’ların sağlık hizmetlerine erişimde maruz kaldıkları doğrudan ve dolaylı ayrımcılıkların uzun vadede genel sağlıklarına olumsuz etkisi belirtildi.

Broşürün diğer kısmında ise LGBTİ+’ların sağlık hizmetlerine erişimini desteklemek için nelerin gerekli olduğuna, sağlık hizmeti sağlayıcılarının etkisine ve transların özel sağlık ihtiyaçlarına dair yapılması gerekenlere yer verildiği belirtilen açıklamada, broşürle LGBTİ+’ların kendilerini güvende hissetmeleri ve sağlık hizmetlerine erişimleri için sağlık çalışanlarının yapabileceklerinin altının çizildiği, son olarak da, LGBTİ+ kapsayıcı sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesi için sağlık çalışanlarına pratik öneriler ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği ve istişarelerin öneminin vurgulandığı aktarıldı.

Broşüre online olarak https://bit.ly/lgbti-kapsayici-saglik-mumkun-brosur linki üzerinden ulaşılabilir. Ayrıca dernekle 0542 858 58 47 numarası üzerinden veya [email protected] mail adresi üzerinden iletişime geçilebilir.