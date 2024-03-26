Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıslı Türk toplumunun eğitim ve sağlık sektörlerinde LGBTİ+ kapsayıcılığını artırmayı amaçlayan Gökkuşağı Projesi'nin bir parçası olarak, aktivistler ve sivil toplum kuruluşları (STK'lar) için Gökkuşağı Fonu Küçük Hibe Programı’nı başlattı.

Bu program, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi altında olan gerçekleştiriliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, LGBTİ+ haklarının yaygınlaştırılmasını ve LGBTİ+ topluluğunun sağlık ve/veya eğitime erişimini desteklemeyi hedefleyen Gökkuşağı Fonu’na başvuru ve proje önerilerinin eğitim ve/veya sağlık sektöründeki LGBTİ+ haklarına odaklanması gerekiyor.

Başvuru çağrısına ilişkin bilgilendirme oturumu, 28 Mart Perşembe günü çevrim içi olarak yapılacak.

Bilgilendirme oturumu, 18.00-19.00 (Türkçe oturum) ve 19.00-20.00 (İngilizce oturum) saatleri arasında Zoom üzerinden yapılacak.

Gökkuşağı Fonu'na başvurular, 16 Nisan 2024 saat 16.00'e kadar yapılabiliyor.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna https://bit.ly/gokkusagi-fonu-dokumanlari üzerinden ulaşılabiliyor.