Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğinde yürütülen “Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı” kapsamında yeni müracaatların kabul edileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını yerine getiren ve komisyon değerlendirmesi sonucunda hak sahibi olduğu tespit edilen yararlanıcılara 20 koyun, 2 koç veya 20 keçi, 2 teke verilecek.

Projeye katılmak isteyenlerin 19 Aralık Cuma mesai bitimine kadar Hayvancılık Dairelerine başvuruda bulunması gerekiyor.

Açıklamada, başvuruların oluşturulan komisyon tarafından değerlendirileceği, uygun bulunanların noter huzurunda yapılacak kura çekimine katılma hakkı elde edeceği belirtildi. Ayrıca, bir önceki dağıtımda hak sahibi olan yararlanıcıların da gerekli şartları taşımaya devam etmeleri halinde bu dönem dağıtımdan yararlanabileceği kaydedildi.

- Başvuru şartları

Başvuru şartları arasında KKTC vatandaşı olmak, 18–45 yaş aralığında bulunmak, tercihen hiç hayvanının olmaması veya en fazla 20 damızlık küçükbaş hayvana sahip olmak yer alıyor. Bunun yanında, başvuru sahibinin hane halkında devletten maaş alan veya ikinci iş yasağı kapsamında olan bireylerin bulunmaması gerekiyor.

Hane halkının toplam küçükbaş hayvan varlığının 20 damızlık hayvanı aşmaması, hayvan sağlığı ve refahı için uygun altyapıya sahip bir barınağın bulunması ve Bakanlığın proje kapsamında hazırladığı taahhütname şartlarının kabul edilmesi de zorunlu koşullar arasında bulunuyor.

Hayvancılıkla uğraşan kişiler için ayrıca hayvan hastalıklarından ari işletmeye sahip olma şartı aranıyor.

- İbraz edilmesi gereken belgeler

Başvuru sırasında sunulması gereken belgeler şöyle sıralandı:

“Kimlik kartı fotokopisi, barınağa ilişkin mülkiyet belgesi, belediyeden alınacak küçükbaş ağılı için uygunluk yazısı, varsa tarım sigortasından ekilen arazi varlığını gösteren belge, hayvan kayıt sistemine kayıtlı olunduğunu ve hayvan sayısını gösteren belge, hayvanı olanlar için Hayvancılar Birliği üyelik belgesi, işletmenin son ödenmiş elektrik ve su faturaları (varsa) ile muhtardan alınmış, isimler, yakınlık dereceleri ve doğum tarihlerini içeren onaylı hane halkı listesi.”

2021 yılından bu yana devam eden proje kapsamında bugüne dek 40 kişiye toplam 837 küçükbaş hayvan dağıtıldığı da hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Verilen hayvanlar, proje takip süresi olan 3 yıl boyunca hiçbir şekilde satılamaz ve devredilemez. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından, projenin sürdürülebilirliği için 3 yıl içinde işletmede doğan yavrulardan her yıl farklı sayılarda olmak üzere en az 6 aylık yaşta toplamda 20 baş dişi ve 3 baş erkek hayvan işletmeden alınarak projenin devamlılığı için ilerleyen yıllarda diğer işletmelere verilecek".