Rum hükümeti, Menşei Korumalı Ürün (MİK) standartlarında hellim üretimini sağlamak adına küçükbaş hayvan sütü üretiminin arttırılması amacıyla bir dizi önlem üzerinde çalışmayı sürdürüyor.

Fileleftheros gazetesi, Rum hükümeti ile küçükbaş hayvan besicileri arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini, hükmet tarafından ortaya konulan önlem ve destek önerilerinin üreticiler tarafından benimsendiğini yazdı.

Gazete, hükümet önerilerinin arasında, mevcut büyükbaş hayvan çiftliklerinin küçükbaş hayvan üretim çiftliğine dönüştürülmesi için ödenek sağlanması ve besicilere arazi tahsisi uygulamasında değişikliğe gidilmesi önerilerinin bulunduğunu belirtti. Yem çeşitleri, küçükbaş hayvanlar ve üretilen sütlerin genetik kontrollerinin gerçekleştirilmesinin de planlandığı kaydedildi.