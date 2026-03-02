Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, gündemindeki “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele aldı ve genel görüşmesine başladı. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi, KKTC Avcılık Federasyonu, Biyologlar Derneği, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, Yeşil Barış Hareketi ve Taşkent Doğa Parkı’ndan yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

Komite toplantısına ayrıca, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ile CTP Milletvekilleri Salahi Şahiner ve Asım Akansoy da katıldı.