Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın çizdiği yolda yürümeye, devlete sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Mesaj yayımlayan Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı, milli davanın yılmaz savunucusu Rauf Raif Denktaş’ı, vefatının 14’üncü yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle andı.

-“Bir dava adamı olarak tarihimize altın harflerle yazıldı”

“Ömrünü Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine adayan Rauf Raif Denktaş, inancı, kararlılığı ve dirayetiyle sadece bir lider değil, aynı zamanda bir dava adamı olarak tarihimize altın harflerle yazılmıştır” diyen Arıklı, Denktaş’ın, en zor şartlarda dahi halkının onurunu, özgürlüğünü ve egemenliğini savunmaktan asla vazgeçmediğini, verdiği mücadeleyle devletin temellerini attığını belirtti.

Denktaş’ın bıraktığı mirasın milli birlik ve beraberlik olduğunu kaydeden Arıklı, “Onun bizlere emaneti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha güçlü yarınlara taşımak en büyük sorumluluğumuzdur. Denktaş’ın çizdiği yolda yürümeye, devletimize ve değerlerimize kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle anan Arıklı, ailesine, silah arkadaşlarına ve halka sabır diledi, “Ruhu şad, mekânı cennet olsun” dedi.