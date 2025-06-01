Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, çocukların dijital bağımlılık ve akran zorbalığı gibi çağın önemli sorunlarıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, çocukları bu tür risklerden korumak için Meclis bünyesinde kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Hasan Küçük, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, dijital bağımlılığın çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkilediğini; akran zorbalığının da çocukların eğitim hayatlarında ciddi sıkıntılar yaratabileceğini belirtti. Küçük, bu sorunlarla mücadele etmek adına Meclis’te özel bir komite kurulduğunu ve çocukların daha güvenli bir ortamda büyümeleri için çeşitli yasalar ve önlemler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Meclis komitesinin dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında çocukların bilinçlendirilmesi, ailelerin desteklenmesi ve eğitim kurumlarında denetimlerin artırılması gibi konular üzerinde durduğunu belirten Küçük, çocukların teknolojiyi bilinçli ve kontrollü kullanmaları için yeni politikaların hayata geçirileceğini kaydetti.

Akran zorbalığıyla mücadelede ise rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, eğitim ortamlarında farkındalık kampanyalarının artırılması ve öğretmenlerin bu konuda özel eğitimler alması gibi adımların planlandığını aktaran Küçük, çocukların kendilerini güvende hissedecekleri bir eğitim sistemi için kararlı olduklarını dile getirdi.