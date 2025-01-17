Tatar: “Yaratıcı alanda çok başarılı Kıbrıslı Türkler vardır. Bize düşen görev imkan yaratmaktır”Amcaoğlu: “Kreatif endüstrinin gelişmesiyle birlikte, ekonomiyle gelir getirecek ayrı bir pencere açılacak”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda (KTTO) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla “Ekonomiye Kreatif Dokunuş” paneli düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kreatif Endüstriler Meclisi’nin “Turuncu Konuşalım Buluşmaları” etkinliği kapsamında KTTO ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik açılış konuşmalarıyla başladı; ardından alanında uzmanların konuşmalarıyla iki oturumda devam etti.

Panelde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KTTO Başkanı Turgay Deniz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ali Ata Kavame ve Meclis Başkan Vekili Berat Kuzu açılış konuşması yaptı.

Ülkeden ve Türkiye’den yaratıcı alanda çalışan profesyonellerin, akademisyenlerin ve bürokratların katılımıyla yapılan panelde, kreatif endüstrilerin ekonomiye olan etkileri ele alındı.

- Tatar: “Ülke eserlerinin tanıtılmasında, farklı ülkelere ulaşmasında Türkiye ile yapılacak iş birlikleri çok önemli”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na sevgi ve saygılarını ileterek, TOBB’un KKTC’ye verdiği desteklere dikkat çekti.

Tatar, tarih, kültür ve değerleriyle Kıbrıs Türkü’nün bu coğrafyaya büyük zenginlikler kattığını kaydederek, Türkiye’nin de desteğiyle gelişecek endüstriyel sektörlerin bu zenginliklere katkı koyacağını belirtti.

Türkiye’nin yaratıcı alandaki gelişmişliğine ve başarılarına işaret eden Tatar, 35 yıl önce kendisinin de bu sektörde çalıştığını hatırlatarak, yapımların büyük bütçelerine, arkada çalışan dev teknik ekiplere, dağıtım ve tanıtım aşamalarında yer alan süreçlere değindi; bu tecrübeleri ve başarıları KKTC’yle paylaşmak isteyen Kreatif Endüstriler Meclisi’ne teşekkürlerini sundu.

Kıbrıslı Türk Sanatçı Hazar Ergüçlü’nün Türkiye’deki sinema sektöründeki başarılarından söz eden Tatar, Kıbrıs’tan çıkan çok sayıda sanat insanının dünyada büyük başarıları olduğunu vurguladı, “Bize düşen görev bu imkanları yaratabilmektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Yok edilemedik. Hep çıktık, var olduk. Kendi değerlerimizle bu yolu yürümenin mutluluğu ve gururu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı; yaratıcı eserlerle memlekete ve milli davaya katkıda bulunulacağına inanç belirtti.

KKTC’nin başka ülkelerde bulunamayacak doğal güzelliklere, görsellere, kültür yapısına, gelenek ve göreneklerine sahip olduğunu belirten Tatar, bunların yaratıcı sektörlerde eşsiz fırsatlar tanıdığını söyledi.

Dijitalleşen dünyada kreatif çalışmaların büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Tatar, ülkede üretilen eserlerin dijital ortamda dünyanın her yanına ulaşabileceğini ifade etti. Tatar, ülke eserlerinin izletilmesi ve tanıtılması, farklı ülkelere ulaşmasında Türkiye ile yapılabilecek iş birliklerinin öneminin altını çizdi.

- Amcaoğlu: “21 üniversitesi olan ülkede kreatif endüstri alanında yapılacak çalışmalar çok önemli”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, bu alanda Türkiye’nin gelişmişliğinin ve kat ettiği mesafenin çok net bir şekilde görülebildiğini kaydederek, 21 üniversitesi ve 110 bin öğrencisi olan KKTC’de kreatif endüstri alanında çalışmalar yapmanın büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Amcaoğlu, ülkede kreatif endüstrinin açılımıyla birlikte, ekonomiye gelir getirecek ayrı bir pencerenin açılmış olacağına inanç belirtti.

2018 yılında AR-GE Yasası ve Teknopark Yasası olmak üzere iki önemli yasanın geçirildiğini, 2019 yılında geçirilen bütçeyle bu çerçevedeki çalışmalara destek vermeye başlanıldığını hatırlatan Amcaoğlu, bugün böyle bir bütçe kaleminin olmadığını kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak geçen hafta çok uzun zamandan sonra AR-GE ve Teknopark çalışmalarına ilişkin yetkili yönetim kurulunu yeniden kurduklarını belirten Amcaoğlu, bir üniversiteden de çok önemli 3 projenin kendilerine sunulduğunu aktardı.

Teknolojik alanda ülkenin ufkunun açılması ve tanışık olmadığı alanlarda başarı sağlanması için adımlar atılıyor olduğuna işaret eden Amcaoğlu, “ancak bu konuda geç kalındığı” düşüncesini paylaşarak, TOBB’dan verilen destek için teşekkürlerini iletti.

Amcaoğlu, “Acaba” ile başlayan cümlelerin sonunda ortaya çıkan çalışmalar ve projelere dikkat çekti, “KKTC’de yapılacak olan Teknofest”i, “üretimin önünü açmak adına 25 Nisan günü temellerinin atılacağı Güvercinlik III. Etabı”nı örnek olarak verdi. Tüm bunların Türkiye’den çeşitli kurumların desteğiyle başarılabildiğine vurgu yapan Bakan Amcaoğlu, katkı koyan herkese teşekkür etti; “hep beraber yürümeye devam” dedi.

- Deniz: “Bu alanda girişimleri desteklemeye devam edeceğiz”

KTTO Başkanı Turgay Deniz de, bugün yeni çağın yükselen sektörlerinden biri olacağına inandığı kreatif endüstriler konusunda fikir alışverişi yapmak, KKTC’nin ve Türkiye'nin bu alanda neler yapabildiği ve neler yapabileceğini değerlendirmek üzere bir araya gelindiğini kaydetti, KTTO olarak böyle bir çalışmaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Deniz, Ticaret Odası’nın her zaman yeniliklere öncülük etmeyi, yeni nesil sektörlere yatırımcıların ve halkın dikkatini çekmeyi misyon olarak belirlediğini belirterek, kreatif endüstriler ve girişimlerin gelecek dönemde gündemlerinde olacağını, bu alanda girişimleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının yaratıcılık alanında diğer toplumlardan aşağı kalmadığını, nüfus ve ekonomi dikkate alındığında bu konudaki gelişmişliğin görülebildiğini ifade eden Turgay Deniz, ülkede moda tasarımcılığından sinemaya, fotoğraftan sahne sanatına kadar emek veren yaratıcı bir toplumun var olduğunu vurguladı.

Özellikle dijital oyun alanında hızla gelişim gösterebileceğini kaydeden Deniz, bu alanda birçok gencin çalışacağını öngördüğünü belirtti.Yaratıcılık alanında girişimlerin kurumsallaşması açısından eksik olunduğunu, bugüne kadar yaratıcı girişimlerin kişisel kalmış olduğunu kaydeden Deniz, “Daha ticari, daha büyük sesler getirecek işler için kurumsallaşmaya, gücümüzü birleştirmeye ve odaklanmaya ihtiyaç vardır.” dedi.

KTTO Başkanı Deniz, TOBB ile bugüne kadar yapmış oldukları çalışmaları hatırlatarak, bu çalışma için de gösterdikleri dayanışmaya ve katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

- Kavame: “Buraya bir hikaye yazmaya geldik”

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclis Başkanı Ali Ata Kavame ise, dünya ekonomisinde yaşanan değişikliklere dikkat çekerek, artık dünyada fikrin para ediyor olduğuna vurgu yaptı; uzun yıllar verilen emekler sonucunda bunun artık Türkiye’de de bilindiğini kaydetti.

“Bugün buraya bir hikaye yazmaya geldik” diyen Kavame, hedeflerinin tüm dünyaya adını duyuran yazarlar, sanatçılar, heykeltraşlar, teknolojik üretim yapan, içerik çıkaran, oyun yaratan bir ülke yaratmak olduğunu belirtti.

Yaratıcı alanında başarıların bir ülkenin tanınırlığı ve itibarı için çok kıymetli olduğunu söyleyen Kavame, iş birliğiyle çok iyi işler başarılabileceğine inanç belirtti.

- Kuzu: “Ortak projeler yapılmasına fırsat oluşturmak istiyoruz”

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkan Vekili Berat Kuzu ise, Kreatif Endüstriler Meclisi olarak reklam, dizi, sinema, animasyon gibi 16 kreatif sektörü politika olarak benimsediklerini kaydederek, bu sektörlerin dünyada dolaylı hacminin 2.7 trilyon dolar olduğunu belirtti; Türkiye’nin önemli payına işaret etti.

Bu sektörlerin ürünleriyle Türkiye'de kırktan fazla medeniyetin bıraktığı hikaye ve kültürel izlerle nasıl yaşadığını, neyi sevdiğini, birbirine nasıl saygı duyduğunu, dünün mirasını, yarının ise yaşam tarzının aktarıldığını belirten Kuzu, özellikle Türk dizilerinin bugün dünyanın birçok ülkesinde izlendiğini, dizilerde yer alan Türkçe isimlerin başka ülkelerde çocuklara konulduğunu söyledi.

Kültürel ifade çeşitliliğine verdikleri önemi vurgulayan Kuzu, Türk kreatif endüstrilerine yönelik yaptıkları çalışmaları aktararak, ortak projeler yapmaya fırsat oluşturmak için KKTC’ye geldiklerini söyledi.Açılış konuşmalarının ardından plaket takdimi yapıldı.

Panel, oturumlarla devam etti.

Kaynak: rss