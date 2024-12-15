Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülen 2025 yılı bütçesiyle ilgili bir açıklama yaparak, bütçenin "kamusal hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayamama riski" taşıdığını kaydetti.

KTTO, 2025 yılı bütçesinin toplam büyüklüğünün, 2024 yılına göre yüzde 73 oranında artış göstererek 137 milyar Türk Lirası’na ulaştığını belirtti. Ancak bu bütçenin yüzde 68’inin maaş ve maaş nitelikli harcamalara ayrıldığını ifade eden KTTO, bunun bütçeyi esneklikten yoksun hale getirdiğini ve krizlere uyum sağlama kabiliyetini kaybettirdiğini ifade etti.

KTTO altyapı yatırımları için ayrılan kaynağın bütçenin yalnızca yüzde 10,5’i olduğu, bunun 8,5 milyar TL’sinin Türkiye tarafından karşılanmasının öngörüldüğü belirtti. Yerel kaynaklardan yatırımlar için kullanılacak miktarın yetersiz olduğunu ifade eden KTTO, altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini de kaydetti.

KTTO, bütçede öngörülen vergi artışlarının ise enflasyon oranlarının çok üzerinde olduğuna dikkat çekti. Gelir vergisinde yüzde 90,9, kurumlar vergisinde yüzde 87,6, dahilde alınan KDV’de yüzde 81,4 ve ithalatta alınan KDV’de yüzde 42,4 artış öngörülmesini eleştiren Oda, bu durumun ekonomik daralmayı tetikleyebileceğini belirtti.

Uzun süredir KKTC’nin esaslı bir kamu reformuna ihtiyaç duyduğunu ifade eden KTTO, "2025 yılı bütçesinin kamu yatırımlarını artırmaya yönelik bir hedef içermediği ve toplanan vergilerin halka hizmet olarak geri dönmeyeceği" uyarısında bulundu.

"Bütçedeki en önemli sorunlardan birinin 18 milyar TL’lik bütçe açığı olduğunu belirtirken, bu açığın palyatif önlemlerle kapatılamayacağına" dikkat çeken KTTO, bütçe açıklarının çözümü için kapsamlı bir tasarruf programını da içeren kamu reformuna ihtiyaç olduğunu yineledi.

KTTO, KKTC’nin kamusal hizmetlerinin sürdürülebilirliği konusunda ciddi şüpheleri bulunduğunu dile getirdi ve yetkili makamlara "popülist vaatler yerine ciddi tasarruf tedbirleri alma" çağrısı yaptı.