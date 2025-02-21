Odadan verilen bilgiye göre, Ergüven fuarda Kıbrıslı Türk firmaların temsilcileriyle diğer ülkelerin firma ve kurum temsilcileriyle görüştü.

Ergüven, Dubai Ticaret Odası Yatırım Direktörü Vlad Cheremisinov ve Dubai Ticaret Odası Üye İlişkileri Direktörü Abdelaziz Abdallah Al Bloushi ile de bir araya gelerek, iş delegasyonları, iki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretler ve üyelere sunulan hizmetleri konuştu.

KKTC Abu Dabi Temsilcisi Umut Koldaş ile de bir araya gelen Mustafa Ergüven, ekonomik, ticari ve ortak çalışma alanlarını görüştü.