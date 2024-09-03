Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), olanak ve zorlukları değerlendirerek yaratılacak bir ekonomik model ile pahalılık sarmalından kurtulmak gerektiğini, hayat pahalılığını körükleyecek uygulamaların bu sarmalı daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, “2024 yılının ikinci asgari ücretinin belirlendiği mart ayında yaptığımız açıklamada belirttiğimiz üzere, dört ayda bir sağlanacak yapay ücret artışlarının bizi gerçeklerden koparmak, ülkemizi pahalı hale getirerek dıştan gelen talebi zayıflatmak ve ülke ekonomisine zarar vermek tehlikesini içinde taşımakta olduğu her zaman göz önünde bulundurulmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

“Biz buna ‘pahalılık kısır döngüsü’ diyoruz ve bu döngüyü kırmak zorunda olduğumuzu her fırsatta anlatmaya çalışıyoruz” denilen açıklamada, KTTO tarafından her fırsatta yinelenen bu uyarının dikkate alınmadığını ve bugün gelinen aşamada kamu görevlilerine hayat pahalılığı ödeneği verilmesi ve asgari ücretin yeniden yükseltilmesinin “ciddi bir sorun olarak ortaya çıktığı” belirtildi.

Odadan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Kıbrıs Türk Ticaret Odası 61’inci Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar da, bu ‘pahalılık kısır döngüsünün’ sürdürülemez olduğunu vurgulamıştır.

Çarşımızdaki mal ve hizmet fiyatlarının sürekli olarak yükselmesine neden olurken gelirleri artmış gibi görünen çalışanlara refah getirmediği de ortaya çıkmış olan bu yöntemin tartışılmaya başlanması olumlu bir gelişmedir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bu sürece katkı koymaya hazır olduğumuzu ilgili bütün taraflara duyurmak isteriz.

Pahalılık kısır döngüsünü kırmak ve Kuzey Kıbrıs ekonomisine rekabet gücü kazandırmak zorundayız. Sorun, hepimizin sorunudur; çözümünü de birlikte bulmamız gerekmektedir.”