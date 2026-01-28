Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Serviks (rahim ağzı) kanserinin, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kadınlarda en sık görülen kanserlerden biri olduğuna işaret ederek, tarama ve erken tanının önemine dikkat çekti.

KTTB Yönetim Kurulu Üyesi, Patoloji Uzmanı Doç. Dr. Hanife Özkayalar yazılı açıklamasında, etkin tarama programlarının serviks kanseri görülme sıklığını ve buna bağlı ölümleri azalttığını, bu alanda en başarılı sonuçların, HPV testi ve PAP smear testi ile elde edildiğini belirtti.

Özkayalar, toplum temelli taramalarda; PAP smear taramasına 21 yaşından itibaren başlanması ve sonuç normal ise üç yılda bir tekrarlanması yanında 25 yaş ve üzerindeki kadınlarda PAP smear testine ek olarak HPV tiplendirmesi yapılmasının (kotest) önerildiğini kaydetti.

Uyarı ve önerilerde bulunan özkayalar, tarama yaş aralığının genişletilmesi ve daha genç yaş gruplarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütünün, tüm ülkelerde yüzde 70 oranında kadınları taramayı hedeflerken amacın; serviks kanserinin küresel bir halk sağlığı problemi olmaktan çıkarmak olduğunu belirten Özkayalar, serviks kanserinin ülkede halen görülen bir kanser olduğunu, bu nedenle kanser tarama politikalarının, güncel ve güvenilir ülke verilerine dayanması ve uluslararası kabul görmüş yöntemlerle yürütülmesinin bir halk sağlığı önceliği olması gerektiğini vurguladı.