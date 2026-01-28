Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Görüşme saat 11.00 sıralarında Lefkoşa ara bölgede bulunan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’nin ikametgahında başladı.

İkametgaha ilk olarak Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis, ardından da Cumhurbaşkanı Erhürman geldi. İki lider ikametgah girişinde Holguin ve Diagne tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman’a Müsteşar Mehmet Dânâ, Rum Lider Hristodulidis’e ise Rum müzakereci Menelaos Menelau eşlik ediyor.

Görüşme, Holguin’in Kıbrıs’taki dört günlük temasları kapsamında gerçekleşiyor. Pazartesi günü adaya gelen Holguin, ilk olarak liderlerin temsilcileri, dün ise iki liderle ayrı ayrı bir araya gelmişti.

Holguin, Rum lider Hristodulidis’le görüşmesi ardından yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıda Cumhurbaşkanı Erhürman’ın dört maddelik metodolojisinin ele alınacağını söylemişti.

Müsteşar Dânâ tarafından Cumhurbaşkanı Erhürman’ın dün Holguin’le görüşmesi ardından yapılan yazılı açıklamada, çözüm ikliminin yaratılması için iyi niyetli ve yapıcı adımlar atılması gerektiği ve buna hazır olduklarını vurgulanmıştı.

Holguin ve liderler, en son 11 Aralık’ta ara bölgede bir görüşme gerçekleştirmişti. Liderler aynı gün Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı’nı da ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanlığı, bugünkü toplantının ardından Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığında bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Toplantı saati üçlü görüşmenin bitişine göre belirlenecek.