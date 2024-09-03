Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Sağlık Bakanlığını, halkın sağlığı için somut adımlar atmaya ve sağlığa erişimdeki engelleri kaldırmak için gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Sekretreri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bu haftanın, toplumun genel sağlığını koruma ve geliştirme amacıyla yapılan çalışmaları gözden geçirmek ve bu alandaki eksikliklere dikkat çekmek için önemli bir fırsat olduğuna işaret etti.

Bu bağlamda koruyucu sağlık hizmetlerini değerlendirmek, bu hizmetlere erişimdeki sorunları ve bu sorunların çözümü için atılması gereken adımları vurgulamanın büyük önem taşıdığını belirten Dalkan, şöyle devam etti:

“Şubat 2023 itibarıyla çocukların ücretsiz aşıya erişiminde ciddi aksaklıklar yaşanmaktadır. Reçeteyle aşı tedarikinin sona ermesiyle birlikte, her çocuğun aşıya ücretsiz olarak ulaşma hakkı büyük ölçüde kısıtlanmıştır. Ayrıca, vaat edilen online aşı takip sistemi konusunda henüz somut bir adım atılmamıştır. HPV aşısı ve erişkin aşı programlarının 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler için ücretsiz hale getirilmelidir.

Kanser, kalp damar hastalıkları ve diğer ciddi sağlık sorunlarıyla mücadelede erken teşhis hayati bir rol oynar. Bu nedenle, kanser ve kalp damar hastalıkları tarama programlarının yaygınlaştırılması büyük önem taşır. Düzenli taramalar, risk faktörlerinin erken tespit edilmesini sağlar ve hastalıkların ciddi komplikasyonlar oluşturmadan önlenmesine olanak tanır.

Bebeklerde doğuştan gelen hastalıkların erken evrede tespit edilmesini ve tedavi edilmesini sağlayan yenidoğan metabolik endokrin tarama programı ülkemizde acilen ücretsiz olarak yürürlüğe girmelidir.

Çevrenin korunması ve sürdürülebilir yönetimi, halk sağlığının korunması için hayati önem taşır. Son dönemde tartışılan Teknecik, deniz ve toprak kirlilikleri gibi konularda Sağlık Bakanlığı’nın daha aktif ve şeffaf bir rol oynaması, halk sağlığını koruma yolunda atılacak önemli adımlardan biridir.”

Dalkan, halk sağlığını iyileştirmenin, bireylerin sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için toplumsal düzeyde alınan önlemler ve uygulamalarla mümkün olduğuna da işaret ederek, ücretsiz aşıya erişim, erken tanı ve tarama programlarının yaygınlaştırılması gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin, toplum sağlığının iyileştirilmesine ve sağlık harcamalarının düşürülmesine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.