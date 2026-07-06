Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından her yıl verilen "Yılın Başarılıları" ödüllerinin sahipleri belirlendi.

KTSYD'den yapılan açıklamaya göre, "Sporun Oscar Ödülleri" olarak nitelendirilen ödüller, 14 Temmuz akşamı KTSYD Genel Merkezi'nde düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

KTSYD Yönetim Kurulu'nun belirlediği ödüller kapsamında "Şampiyon Melekler Özel Ödülü", "Zekâ Özteknik Özel Ödülleri", "Omaç Başat Spor Özel Ödülü", "Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü", "Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü", "Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü" ve "Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülü" verilecek.

Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü'ne, uzun yıllar beden eğitimi öğretmenliği yapan, birçok sporcunun yetişmesine katkı sağlayan, çeşitli takımlarda ve milli takımda teknik direktörlük görevinde bulunan, uluslararası organizasyonlarda voleybol hakemliği yapan ve KTSYD'nin ikinci başkanı olarak uzun yıllar spor yazarlığı ile programcılığı sürdüren Raif Örtunç layık görüldü.

Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü, görev yaptığı China Bazaar Gençlik Gücü'nü lig ve kupa şampiyonluğuna taşıyan teknik direktör Turan Altay'a verilecek.

Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülü'nün sahibi ise bisikletçi Ege Erülkü oldu. Erülkü, bu yıl Portekiz'de pist yarışlarında birincilik, Kosova'da Balkan ikinciliği elde ederken, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Bisiklet Şampiyonası'nda da mücadele edecek.

Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü'ne ise futbol hakemi Fehim Dayı layık görüldü. Dayı, 2025-2026 sezonunda Süper Kupa ve Kıbrıs Kupası finallerini yönettikten sonra 26 yıllık aktif hakemlik kariyerini noktaladı.

Omaç Başat Spor Özel Ödülü de İtalya'da düzenlenen CONIFA Avrupa Kupası'nda şampiyon olan KKTC A Milli Futbol Takımı'na verilecek.

KKTC A Milli futbol takımı İtalya’da oynadığı maçlarda rakiplerini mağlup edip finalde de Padani’ya takımını 6-1 mağlup ederek CONİFA Kupası Şampiyonluğunu elde etmişti.

Şampiyon Melekler Özel Ödülü ise okul sporlarında Türkiye şampiyonluğu elde eden sporcu ve okullara verilecek. Ödüle, basketbol 3x3 genç kızlarda Türkiye şampiyonu Levent Koleji, genç kızlar güreşte Türkiye şampiyonu Karpaz Meslek Lisesi öğrencisi Aleyna Gökkan, kickboksta Türkiye şampiyonu Canbulat Özgürlük Ortaokulu öğrencisi Mehmet Eren Ergüleç, kickboksta Türkiye şampiyonu Oğuz Veli Ortaokulu öğrencisi Türker Eren Öney ile atletizm yüksek atlamada Türkiye şampiyonu Levent Koleji öğrencisi Erdinç İnçay layık görüldü.

Zekâ Özteknik Özel Ödülleri ise atletizmde Ada Kafa ile Turgut Çelikoğlu'na, voleybolda Sezgin Şeren'e, hentbolda Atahan Akçam'a, jimnastikte Elvin Altındağ'a, motor sporlarında Rüzgar Okman'a ve badmintonda Nehir Deniz'e verilecek.