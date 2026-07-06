Binada mahsur kalan yaklaşık 50 kişi, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi

İskele’nin Long Beach bölgesinde bulunan Rise Apartmanı’nda dün meydana gelen yangında yaklaşık 50 kişi, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı kişiler, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 17.45’te başlayan yangının muhtemelen elektrik panosunun aşırı yüklenmesi sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

Yangın söndürme çalışmalarına İskele, Yeşilköy ve Gazimağusa itfaiye Şubesi’nden toplam iki hidrolik, iki arazös ve iki tanker araçla müdahale edildi. Ayrıca Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile bir şirkete ait tanker araç da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

-Tüm daireler güvenlik açısından tek tek kontrol edildi

Yoğun duman nedeniyle 13 katlı binada mahsur kalan apartman sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından binadan tahliye edildi.

Binadaki tüm daireler güvenlik amacıyla tek tek kontrol edildi; dört dairenin kapısı içeriye girilebilmesi için kırıldı. Katlarda biriken dumanın tahliyesi için merdiven boşluğundaki camlar da kırılarak havalandırma sağlandı.

Dumandan etkilenen bazı kişiler, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.