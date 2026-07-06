Malatya köyünde üç yaşındaki çocuk, yaklaşık dört metre yükseklikteki pencereden düşerek ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.00 sıralarında bir evde meydana gelen olayda, üç yaşındaki çocuk açık olan salon penceresinden beton zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.