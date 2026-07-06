Gazimağusa'da bir ikametgahta yapılan aramada yeşil reçeteye tabi 625 hap ele geçirilirken, olayla ilgili 19 yaşındaki F.M. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.00 sıralarında F.M.'nin (K-19) kaldığı ikametgahta yapılan aramada, çeşitli markalarda yeşil reçeteye tabi toplam 625 hap bulunarak emare alındı.

- Çamlıköy'deki kavgada iki tutuklu

Çamlıköy'de dün saat 14.00 sıralarında R.H. (E-41) ile S.S. (E-42) arasında çıkan kavgada ise R.H.'nin sağ el serçe parmağı kırılırken, kavgaya karışan iki kişi de tutuklandı.

- Gazimağusa'da sarhoşluk ve rahatsızlık

Gazimağusa'da bugün saat 01.45 sıralarında alkollü olduğu sırada nefes örneği vermeyi reddeden ve yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen B.D. (E-24) tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları sürüyor.