Lefkoşa, Demirhan ve Yuvacık'ta meydana gelen üç ayrı hırsızlık olayıyla ilgili iki kişi tutuklanırken, bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Metehan'da hırsızlık ve ciddi darp

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde dün saat 00.15 sıralarında A.Ç. (E-24), saati sorma bahanesiyle yaklaştığı M.E.B.'nin (E-15) kılıfında 100 Euro bulunan cep telefonunu alarak aracıyla kaçtı.

Bu sırada araca tutunan M.E.B., sürüklenerek yere düşmesi sonucu ciddi şekilde yaralandı. Yürütülen soruşturmada A.Ç., Gazimağusa'da tespit edilerek tutuklandı.

- Demirhan'da kozmetik ürünleri çalındı

Demirhan'da faaliyet gösteren bir süpermarkette ise dün saat 16.40 sıralarında 2 bin 422 TL 49 kuruş değerindeki kozmetik ürünlerini çaldığı tespit edilen A.S.P.P. (K-34) tutuklandı.

- Yuvacık'ta arpa hırsızlığı

Yuvacık'ta 28 Mayıs-5 Temmuz tarihleri arasında bir şahsa ait tarlada ekili arpanın el tırpanıyla kesilerek çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, zanlı olarak tespit edilen S.C. (E-65) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları sürüyor.