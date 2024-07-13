KTSYD’den verilen bilgiye göre, KTSYD Genel Merkezi Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda yapılan olağan mali genel kurul saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile açıldı.

Divan Başkanlığını Ertan Birinci, sekreterliklerini ise Soydan Sakallı ve Berk Akdora’nın yaptığı genel kurula 48 üye katıldı.

Genel kurulda tüzük gereği ilk olarak faaliyet raporu Başkan Necati Özsoy tarafından okundu.

Derneğin son bir yılda faaliyetlerini anlatan Özsoy, göreve gelirken açıklamış oldukları projelerinin, yüzde 80’ini tamamladıklarını ve büyük bir heyecanla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Faaliyet raporunun okunup aklanmasının ardından mali raporun okunmasına geçildi. KTSYD Mali Sekreteri Serkan Soyalan tarafından okunan mali rapor da oy birliği ile üyelerden onay aldı.

KTSYD olağan Mali Genel Kurulu, dilek ve temennilerle tamamlandı.