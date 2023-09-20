Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy, yeni futbol sezonunun tribünde dostluk, sahada kardeşlik çerçevesinde geçmesini diledi.

Yeni futbol sezonu öncesi KTSYD Yönetim Kurulu adına açıklama yayımlayan Özsoy, KTSYD üyelerinin bu futbol sezonunda da doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla görev yapacağını kaydetti.

“Gerek saha içerisinde görev yapacak olan oto muhabirleri, gerekse kamera arkasındaki emekçilerin, tribünlerde maç yorumlayan ve maç anlatımı yapan spor yazarı meslektaşlarımızla birlikte yine zor ama heyecanlı bir sezon beklemektedir. Yağmur, çamur, sıcak ve soğuk demeden büyük bir fedakarlıkla görev yapacak olan tüm meslektaşlarımıza yeni sezonda başarılı çalışmalar diliyorum” diyen Özsoy “Yeni sezonun tribünde dostluk, sahada kardeşlik çerçevesinde geçmesi de en büyük arzumuzdur. Bu vesile ile tüm kulüplere, sporculara, antrenörlere, hakemlere ve görev alacak herkese yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.