Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, fiber optik altyapı protokolüne ilişkin yasa tasarısının geri çekilmesini; sürecin şeffaf, rekabete açık, hukuka uygun ve açık biçimde kamu yararını esas alan bir çerçevede yeniden ele alınmasını istedi.

Birlik, yazılı açıklamasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yürürlüğe konulmak istenen fiber optik altyapı protokolüne ilişkin gelişmeleri kaygıyla takip ettiğini bildirdi.

Ülkenin, güçlü ve çağdaş bir dijital altyapıya kavuşmasının stratejik bir zorunluluk olduğunu belirten birlik, ancak söz konusu protokolün hazırlanma ve yürütülme sürecinin şeffaflıktan uzak olduğunu, ihale marifetiyle gerçekleştirilmemesi nedeniyle, rekabet koşullarından yoksun ve kamu yararını açık biçimde güvence altına alan mekanizmalar içermemesinin de, ciddi hukuki ayrıca kamusal sakıncalar doğurduğuna dikkat çekti.

Kamu kaynaklarını ve ülkenin stratejik altyapısını doğrudan etkileyen bu nitelikteki düzenlemelerin; açıklık, eşitlik, rekabet, hesap verebilirlik ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi hukuk devleti olmanın temel gereği olduğuna işaret eden birlik, şöyle devam etti:

“Bu haliyle protokolün yürürlüğe konulması, ilerleyen süreçte kamu zararı, hukuki ihtilaflar ve telafisi güç sonuçlar doğurma riski taşımaktadır.

Bu nedenle Kıbrıs Türk Otelciler Birliği olarak bizler; söz konusu protokole ilişkin yasa tasarısının geri çekilmesini, sürecin şeffaf, rekabete açık, hukuka uygun ve açık biçimde kamu yararını esas alan bir çerçevede yeniden ele alınmasını talep etmekteyiz.”