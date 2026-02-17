Meteoroloji Dairesi, bu gece saat 22.00’den perşembe sabah saat 06.00’ya kadar karada ve denizde fırtına uyarısı yaptı.

Daireden yapılan açıklamada, bölge denizlerinden Taurus'ta güney ve batı, batı Taurus'ta kuzey ve batı yönlerden esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek, “8” kuvvetinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, güney ve batı yönlerden esen rüzgarın da zamanla kuvvetlenerek, yer yer saatte 62-74 kilometre hızla esmesinin beklendiği kaydedildi.