Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın 15:00’de sendika binasından yürüyüş başlatıp 15:30’da Meclis önünde; 16:00’da Eğitim Bakanlığı önünde miting düzenleyecek.

Konuyla ilgili KTEÖS’ten yapılan yazılı açıklamada hükümet eleştirilerek, “Bütün kurumlarımıza, varlıklarımıza ve örgütlerimize toplumsal mühendislik gereği saldırılar yoğunlaşmıştır. İtibarsızlaştırma, örgütsüzleştirme, etkisiz kılma talimatı alınan politikalar, yandaş medya kanalları ve bir algı operasyonu ile hayata geçirilmek istenmektedir” denildi.

Ekonomik, sosyal, eğitim, sağlık politikalarının, ideolojik ve toplumsal dönüştürme, şekillendirme amacıyla uygulamaya konulduğu iddia edilen açıklamada, “Kıb-Tek’te, hava limanında, sağlıkta, eğitimde ve her alanda sendikalara, çalışanlara, kurumlara açıkça saldırı sergilenmektedir. Halkımız fakirleştirilmiştir" denildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

"Bir yandan eğitimde hiçbir yatırım yapmayan, eğitimin içeriğini boşaltan, okulları savaş dönemindeki kadar çaresiz bırakan, tek kuruş bütçe ayırmayan, eğitimi gericiliğe, yobazlığa iten, niteliksiz ve paralı hale getiren zihniyet diğer yandan saldırı amaçlı ‘Tam Gün’ politikası ortaya koyarak takiye yapmakta, sendikalarımıza, öğretmenlerimize, çocuklarımıza laik, çağdaş, kamusal parasız eğitime açıkça saldırmaktadır. Çocuklarımız risk ve tehdit altındadır. Tüm sendikalarımız, kurumlarımız, çevremiz, toplumsal yapımız, sağlığımız ve eğitimimiz hedef yapılmış durumdadır. Örgütlü, onurlu mücadeleyi yok ederek, toplumsal kurumlarımıza, yaşam kanallarımıza, kültürümüze, kimliğimize yapılan bu saldırılara seyirci kalmamalı, her alanda omuz-omuza mücadele etmeye devam etmeliyiz”