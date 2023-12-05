Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde basın açıklaması yaparak, okuldaki bir muavin görevlendirmesini adaletsiz olduğu gerekçesiyle protesto etti.

Öte yandan KTOEÖS bugün öğleden sonra Bayraktar Ortaokulu, İrsen Küçük Ortaokulu, Değirmenlik Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Esin Leman Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nde eylemde olacak.

Sendika, Cuma günü greve giderek, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak.

-Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı açıklamada, "öğretmenlerin, çalışma koşulları ve haklarına saldırının bir örneğini daha yaşadıklarını" belirterek, okulda, "adaletsiz" program ve görevlendirme yapıldığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nden (TC) gelen öğretmenlerden birinin muavin olarak görevlendirildiğini ancak bugün sabah bakanlık tarafından görevden alındığını öğrendiklerini dile getiren Eylem, bu kişilerin ders sayısı azaltılarak, ayrıcalık tanındığını ve hiyerarşik yapının bozulduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili bugün bir gazetede yayınlanan haberde, TC’den görevlendirilen öğretmenlerin aralarındaki konuşmaların deşifre edildiğini belirten Eylem, yazışmalarda, sendikalı öğretmenleri ve sendikayı hedef alan ifadeler yer aldığını söyledi.

Öğretmenlerin yalnız olmadığını ifade eden Eylem, “Bu tür düşmanca yaklaşımlara fırsat vermeyeceğiz, prim vermeyeceğiz” dedi. Yetkilileri göreve davet eden Eylem, gerekli soruşturmanın yapılmasını istedi.

Görevlendirilen söz konusu kişinin bugün okulda olmadığını, görevden alındığının söylendiğini dile getiren Eylem, bunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Çalışma koşulları ve haklara yapılan saldırılara karşı, çağdaş, bilimsel, laik, demokratik eğitim ve ülkede toplumsal dönüşümün karşısında olmak için mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Eylem, baskılara, dayatmalara, itibarsızlaştırma politikalarına karşı direneceklerini söyledi.

-“Suç duyurusunda bulunacağız”

Konuyla ilgili bir gazetede yer alan haber doğrultusunda suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Eylem, araştırma, soruşturma yapılması ve ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Eylem, “Öğretmenlerimiz, okullarımız, çocuklarımız sahipsiz değildir” dedi.

KTOEÖS Başkanı Eylem, cuma günü greve giderek, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını da duyurarak, eylemle ilgili detayların daha sonra paylaşılacağını ifade etti.

-Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, söz konusu sorunu çözmek için Milli Eğitim Bakanlığı, Daire Müdürü, Okul Müdürü ile istişare yapıldığını ifade ederek, okul öğretmenlerinin rahatsızlıklarını Okul Müdürlüğüne ve Daireye ilettiğini kaydetti.

“Bakanlığın başka yerlerden talimat almayı alışkanlık haline getirdiğini” ileri süren Gökçebel, öğretmenler arasında ayrıcalık yaratan, tamamen yasa dışı bir uygulamanın dayatılmak istenmesine seyirci kalınmadığını belirtti.

Ülkedeki eğitim sisteminin ülkeye özgü olması gerektiğini ifade eden Gökçebel, çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, katılımcı eğitimin öğrenciler ve okul idareleri için önemli olduğunu, kurumların yasalara bağlı anlayışla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

“Ülkede ucu bir yerlere dayanan yapılanmalara asla müsaade edilmeyecektir” diyen Tahir Gökçebel, ülkenin yasaları, Anayasası, eğitim yapısının laik, Atatürkçü eğitim yapısının da açık olduğunu kaydetti. Gökçebel, öğretmenlerin bu konuda sonuna kadar direnmeye hazır olduğunu belirtti.

Öğretmenlere karşı sistematik baskılar oluşursa bunun peşini bırakmayacaklarını kaydeden Gökçebel, ülkede bütün branşlarda işsiz öğretmenler varken, yurtdışından iki maaş alacak şekilde öğretmenlerin getirilip, istihdam edilmesinin yanlışlığının bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Gökçebel, bir an önce Türkiye’den öğretmen görevlendirilmesine son verilmesi gerektiğini ifade ederek, ülkede buna ihtiyaç olmadığını dile getirdi. Gökçebel, konunun, siyasi partiler ve hükümetler tarafından gündeme alınmasının acil olduğunu kaydetti.