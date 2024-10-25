Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), eğitim ve öğretmen sorunları nedeniyle İskele bölgesi merkez okullarda bugün 11.30-13.00 saatleri arasında grev, 12.00’de ise İskele Evkaf Koleji’nde grevde olan tüm okulların öğretmenlerinin de katılımıyla eylem yaptı.

Eylem gerekçelerini ilişkin açıklamada bulunan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, pek çok okulda güvenlik riski bulunmasına rağmen okulda eğitimin devam ettiğini, birçok okulda eğitimde, altyapıda, donanımda eksiklikler olduğunu savundu.

Eksik kadro gibi sorunların devam ettiğini söyleyen Eylem, hükümete görüşme talebinde bulunduklarını ancak sessiz kaldığını ileri sürdü ve görüşme taleplerini bir yineledi.

Selma Eylem, sorunlar karşısında hem eylem, hem diyalog ve gerekirse de hukuki mücadelelerinin devam edeceğine de vurgu yaptı.

-Gökçebel

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de okullardaki öğretmen eksikliği, güvenlik gibi konuların ivedilikle çözülmesi gerektiğini söyleyerek, sorunların çözümsüz kalmasının kabul edilemeyeceğini işaret etti.

Gökçebel sorunların çözülmemesi durumunda mücadeleyi grevle, eylemle sürdüreceklerini kaydederek “Hükümet bu sese kulak vermezse doğacak sonuçların sorumluluğunu taşıyacaktır “dedi.