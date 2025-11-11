Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Anayasa ve yasalara aykırı uygulamalar, tehdit, saldırı ve dayatmalar” gerekçesiyle bugün ülke genelinde örgütlü olduğu tüm okullarda greve gitti.

Sendika, grev kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlık önünde eylem düzenleyecek.

-Lefkoşa merkez ve çevre okulları 09.55; diğer bölgelerdeki okullar 09.15 itibarıyla grevde

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Lefkoşa merkez ve çevre okullarında 09.55–13.05, diğer bölgelerdeki okullarda ise 09.15–13.05 saatleri arasında grev ve eylem yapılacağını bildirdi.

Eylem, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 34 sendika temsilcisi ve yöneticisi hakkında soruşturma başlatma girişiminde bulunduğunu, ayrıca bu konuyla ilgili olarak bugün sendikanın istişare toplantısına çağrıldığını söyledi.

Eylem, “öğretmene yönelik saldırıları” protesto etmek ve mücadeleyi sürdürmek amacıyla öğretmenlerin saat 11.00’de sendika binasında toplanarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na, ardından da Başbakanlığa yürüyeceğini belirtti.