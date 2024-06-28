Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Mimarlar Odası asli üyeleri; Burak Türsoy, Safiye Özaltıner ve yedek üye Nezire Özgece, 55. dönem yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı.

Türsoy, Özaltıner ve Özgece yaptıkları ortak yazılı açıklamada, 55. Dönem Mimarlar Odası Yönetim Kurulu üyeleri olarak, yeni dönemin başlangıcından bugüne kadar Mimarlar Odası Başkanı ile “uyumlu ve sağlıklı bir iletişim ortamı, etkili ve fiili bir çalışma ortamının oluşamadığı” iddiasında bulundu.

İstifa gerekçeleri olarak; yönetim kurulu toplantılarında oy çokluğuna dayalı karar alma mekanizması ile kararlara etkin bir katılım alanı bırakılmaması, saymanın görevden alınması, yönetim kurulu görevleri ve komisyonlardan uzaklaştırılmaları, dilekçelere verilen cevapların üslubu gibi maddeler gösterildi.

Açıklamada, 25 Haziran tarihli Yönetim Kurulu toplantısında oda başkanına Yönetim Kurulu kararı olmaksızın asgari ücret oranında sınırsız olarak alım yetkisi verildiği savunularak, bu karar sonucunda mali konularda denetlemeden ve demokratik karar alma süreçlerinden uzak bir yönetim sürecinin önünün açıldığı iddia edildi.

Açıklamada, “Bu gerekçelerle, ilerleyen süreçlerde irademiz dışında alınacak olan kararlardan mesul olmamak, meslek ve kişisel itibarımızın etkilenmemesi ve yönetim kurulu üyeleri olarak çalışma esaslarının bize vermiş olduğu yetkileri kullanamayacağımızdan dolayı 55. dönem yönetim kurulu üyeliğimizden istifa ettiğimizi bilginize sunarız.” denildi.

Yapılan açıklamada, tüm üyelere, odaya sahip çıkmaları çağrısında bulunuldu.