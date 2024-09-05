Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Sürdürülebilirlik, İklim Değişikliği, Enerji ve Yapay Zeka konularında lisans eğitimi sonrasında iş gücüne doğrudan katkı sağlanma oranını artırmak ve mesleki niteliklerin güncel gelişmelerini takiben sürekli ve sürdürülebilir eğitim mekanizması oluşturulması için KTMMOB bünyesinde çalışmalar yürütülüyor.

Verilen bilgiye göre, bu çerçevede KTMMOB’de gerçekleştirilen toplantıya, Birlik Genel Saymanı Nevter Zafer Cömert, Birlik Yönetim Kurulu Faal Üyesi Görkem Çelik, Yüksek Onur Kurulu Başkanı Hasan Demirel, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Necdet, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Faal Üyesi Hüseyin Sabri Tonyalı, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Faal Üyesi Ali Şefik, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Muharrem Uzun, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Doğa Üzümcüoğlu ve Peyzaj Mimarları Odası’nı temsilen Buket Asilsoy katılım gösterdi.