Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Mimarlar Odası Akademik Kurulu ilk toplantısını bugün yaptı.

Mimarlar Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, Oda tarafından düzenlenen ve YÖDAK ile ülkedeki üniversitelerin mimarlık bölümlerinin atadığı temsilcilerden oluşan Mimarlar Odası Akademik Kurul toplantısı Mimarlar Odası Merkez Binası'nda yapıldı.

Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner’in başkanlık ettiği toplantıya, YÖDAK temsilcisi Hasan Amca, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Sevil Aydınlık Başar, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Çimen Özburak, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Betül Ekinci, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Mustafa Eyyamoğlu, Rauf Denktaş Üniversitesi’nden Gizem Güvenbaş, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Öznem Şahali ve Uluslararası Final Üniversitesi’nden Pooya Lotfahadi katıldı.

Açıklamada, Kurul’un meslek ve eğitim arasındaki bağları güçlendirmek, paydaş anlayışıyla ortak çalışmalar geliştirmek ve üniversitelerin mimarlık bölümleri arasındaki iletişimi artırmak hedefleri doğrultusunda toplantılarına ve çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.