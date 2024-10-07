KTMMOB’den verilen bilgiye göre, toplantı KTMMOB ofisinde yapıldı.

Toplantıya KTMMOB Genel Başkan Seran Aysal ile ETEK Başkanı Constantinos Constantis liderliğindeki heyetler katıldı.

ETEK Başkanı Constantinos Constantis’in, KTMMOB 56. Genel Kurulu’nda Genel Başkan seçilen Seran Aysal’ı tebrik ederek, yeni dönemde başarılar dilediği görüşmede, geçmişte ortak yürütülen çalışmalara yönelik değerlendirme yapıldı ve yapılabilecek ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, bu dönem yürütülecek iki toplumlu çalışmaları belirlemek ve takvimlendirmek üzere kısa sürede tekrar bir araya gelme kararı alındı.