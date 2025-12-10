Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) doğa olaylarının afete dönüşmesinde ana etkenin insan olduğunu, bunların yaşanmasını en aza indirmek için güncel verilerle yeni önerilerini topluma sunacaklarını duyurdu.

KTMMOB, uzmanların yarın dahil gün boyu farklı bölgelerde yoğun yağışların devam edeceği uyarısını yaptıklarını belirterek, bugünün önceliğinin yer yer afete dönüşen olağanüstü durumda, yöneticilere, müdahalede bulunan ekiplere ve sahada çalışan emekçilere yardımcı olmak ve ikazlara uyarak en az zararla atlatmak olduğuna işaret etti.

Birliğin konuya ilişkin açıklamasında, KTMMOB'ın ilerleyen günlerde doğa olaylarının afete dönüşmemesi ve taşkınların yaşanmasını en aza indirmek için bilimsel çalışmalara bağlı uyarıları, iklim değişikliğinin ve plansızlığın etkisi ile diğer tüm faktörleri değerlendireceği belirtildi.

Hazırlayacakları yeni önerileri toplumla paylaşacaklarına işaret edilen açıklamada, “Yaşananlardan ders alarak daha acı sonuçların oluşmasına bilimin sesini dinleyerek engel olacak, en aza indirecek çalışmaların hayat bulmasını desteklemeye, katkı vermeye ve takipçisi olmaya devam edeceğiz” denildi.

Açıklamada, maddi ve manevi zarar görenlere de geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.