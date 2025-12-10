Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, bölgede dün gece yağmurun beklenildiği şekilde şiddetli yağmadığını kaydederek, “Zarar, ziyan, olumsuzluk olmadan atlattık.” dedi.

Bakırcı, TAK muhabirine yaptığı değerlendirmede, yağmurun şiddetli olmamasına rağmen sabaha kadar devam ettiğini belirterek, bazı noktalarda toprak akması olduğunu, ekiplerin yolları temizlediğini söyledi.

Bölgede birkaç mandırada sıkıntıların yaşandığını ifade eden Bakırcı, tutanak tutularak Tarım Dairesi’ne iletildiğini, konuyla ilgilenildiğini dile getirdi.

Yağışın devam ettiğini kaydeden Bakırcı, “Toplantılarımız devam ediyor. Tedbirlerimizi aldık. Tahminler esas tehlikenin dün gece için olduğu yönündeydi. Beklentimiz bugünün de herhangi bir olumsuzluk olmadan devam etmesi.” dedi.