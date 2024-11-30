KTMMOB Başkanı Seran Aysal, Antalya-Kıbrıs arasında dün gece meydana gelen depremle ilgili açıklamasında afetlerin doğal riskleri dikkate almayan, mühendislik ve planlama biliminden yoksun yürütülen altyapı çalışmaları ve şehirleşmenin sonucu olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın deprem kuşağında olduğunu belirten Aysal, deprem ve su baskınları gibi doğal olaylarda can ve mal kaybı yaşanmamasının, “toplumsal bilincin yerleşmesi, şehirlerin ve mevcut yapının risk analizlerinin yapılması, doğal riskleri dikkate alan, bilime dayalı yaşam alanlarının planlanması, yapıların tasarım-uygulama-mesleki denetimlerinin (vize) yapılması, yapı malzeme üretimine standartlar getirilmesi ve etkin yapı denetim sisteminin uygulanmasıyla” mümkün olabileceğini belirtti.