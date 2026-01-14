Kıbrıs Türk Görmezler Derneği (KTGD) 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nı kutladı.

KTGD Başkanı Derviş Yücetürk tarafından yapılan açıklamada, hafta kapsamında beyaz baston tutan görme engellilerin bağımsız ve rahat hareket edebilmeleri için yapılması gerekenlere dikkat çekildiği kaydedildi.

Yücetürk, hafta boyunca Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, diğer ilgili bakanlıklar, belediye ve birimlere şehirlerarası yol trafiğine dair gerekli alt yapı ile sinyalizasyonların görme engellilere göre inşa edilmesi ve düzenlenmesi hususlarını vurguladıklarını belirtti.

Açıklamasında, ülke çapında tüm araç sürücülerine, esnaf ve vatandaşlara da seslenen Yücetürk, beyaz baston tutan görme engellilere gerek yaya geçişlerinde gerekse de yol ve kaldırım üzerinde yürüyüşlerinde engelsiz bir ortam yaratılması için duyarlı olma çağrısı yaptı.

Yücetürk ayrıca hafta boyunca görme engellilerin eğitim, istihdam ve diğer sosyal ve ekonomik sorunlarını da dile getirdiklerini ifade etti.