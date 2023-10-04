Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile Rum Gazeteciler Birliği’nin (ESK) yönetimlerinin 2 Ekim pazartesi günü Gazeteciler Merkezi’nde bir araya gelerek “karşılıklı ilgi konularını ve faydalı işbirliği yöntemlerini" ele aldıkları bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre, sendikal ve meslekî nitelikli konuların ele alındığı görüşmede işbirliği planı ve yakın ve orta vadeli gelecekte çeşitli konularda ortak organizasyonlar belirlendi. İki gazeteci örgütü önceliklerini, ihtiyaçlarını ve taleplerini sıraladı, birbirlerine faydalı olma yollarını aradığı görüşmelerin devam edeceği kaydedildi.