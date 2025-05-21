Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Bekirpaşa Lisesi’nde görevlerini yerine getirmeye çalışan basın emekçilerine dava okunmasına tepki gösterdi; gazeteciliğin suç olmadığını, her koşulda kamuyu bilgilendirme sanatı olduğunu vurguladı.

KTGB yaptığı açıklamada, Bekirpaşa Lisesi’nde amaçları sadece görevini yerine getirmek olduğunu belirttiği gazetecilere polis tarafından dava okunmasının “gazeteciliğe yönelik bir baskı” olduğunu değerlendirdi.

“Bekirpaşa Lisesi’nde ilgili sendikanın ve velilerin de müdahil olduğu bir olayı, sadece haber yapmak ve kamuoyuna bilgi vermek amacı olan meslektaşlarımızın polise götürülerek ‘mülke tecavüz-suç işlemek için mala girmek’ suçlarından yola çıkarak dava okunması kabul edilebilir bir durum değildir.” denilen açıklamada, gazetecilerin okul bahçesinde röportaj yapmak amacıyla bulunduğu, çıkmaları istendiği zaman ise bahçenin dışına çıktığı belirtildi.

Buna rağmen ‘suç işlemek için mala girme’ gibi "ağır bir ithamla" gazetecilere dava okunmasına tepki gösterilen açıklamada, “Gazeteci her yerde gazetecilik yapmak zorundadır. Bu bir basın toplantısı da veya derslikleri kilitli bir okul bahçesi de olabilir. Meslektaşlarımızın mülke zarar vermeyeceğini bilen okul idaresinin ve polisin bu tutumunun gazetecilere yönelik bir gözdağı verme amacı taşıdığı düşüncesindeyiz. Gazetecilik suç değildir, gazetecilik kamuyu her koşulda bilgilendirme sanatıdır. Mücadelemizi bu yönde sürdürmekte kararlıyız.” ifadelerine yer verildi.