Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nda yapılan düzenlemenin "masumiyet karnesi" adı altında doğrudan özgür basını hedef aldığını, ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına açık bir müdahale olduğunu savundu.

Bu düzenlemeyi tanımadığını duyuran Birlik, üyelerine kamu yararının söz konusu olduğu durumlarda, özellikle tanınmış kişilerle ilgili haberlerde isim ve fotoğraf kullanmaktan çekinmeme çağrısı yaptı.

KTGB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Masumiyet karinesinin korunması için yıllardır mücadele eden birliğimiz, bu amaçla 'Medya Etik Kurulu'nu oluşturmuş, bu yöndeki mücadelenin yasa ya da hapis tehdidiyle yürütülemeyeceğini açıkça ortaya koymuştur. Bu sebeptendir ki birliğimiz tanınmış kişi ile sıradan kişileri aymak üzerine bir dil ve tavır geliştirilmesi gerektiğini defalarca ortaya koymuştur." denildi.

Söz konusu düzenlemenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla çeliştiği ileri sürülen açıklamada, "Yerleşik hukuk ilkelerine göre; kamuoyunu ilgilendiren davalarda, özellikle de tanınmış ve kamuya mal olmuş kişilerin yargı süreçlerinin haberleştirilmesi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilir. Buna karşın getirilen bu sınırlama, gazetecilik faaliyetini suç kapsamına sokmakta, basın emekçilerini cezai yaptırımlarla karşı karşıya bırakmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Bu düzenleme ile birlikte, gazetecilerin yalnızca görevlerini yerine getirdikleri için hapis ve para cezası tehdidi altına alındığı savunulan açıklamada, "Kamu görevlileri, siyasetçiler ya da toplumda bilinirliği olan kişilere ilişkin yargı süreçlerinde isim ve fotoğraf kullanımının suç sayılması; masumiyet karinesinin korunması değil, bu ilkenin istismar edilmesidir. Asıl amaç, kamuoyunun bilgiye erişimini sınırlamak ve toplumsal denetimi ortadan kaldırmaktır." iddiasında bulunuldu.

"Özellikle yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu yararını ilgilendiren iddiaların gündemde olduğu bir dönemde böyle bir düzenlemenin hayata geçirilmesi tesadüf değildir.

Bu adım, gerçeğin görünürlüğünü azaltma ve kamuoyunu karanlıkta bırakma girişimidir." görüşü ileri sürülen açıklamada, gazeteciliğin asli görevi olan denetleme ve bilgilendirme işlevinin bu yasa ile baskı altına alınmak istendiği savunuldu.

KTGB'nin Anayasa’ya ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı olduğu ileri sürülen bu düzenlemeyi tanımadığı vurgulanan açıklamada, üyelere kamu yararının söz konusu olduğu durumlarda, özellikle tanınmış kişilerle ilgili haberlerde isim ve fotoğraf kullanmaktan çekinmeme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, " Gazetecilik suç değildir; halkın haber alma hakkı hiçbir gerekçeyle sınırlandırılamaz. Bu girişim, basını susturmaya yönelik bir adımdır. Ancak bilinmelidir ki; gazeteciler gerçekleri yazmaya, kamu adına denetim görevini sürdürmeye devam edecektir. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, basın özgürlüğünü hedef alan her türlü düzenlemenin karşısında durmayı sürdürecek; hukuki ve demokratik mücadele yollarını kararlılıkla kullanacaktır." ifadeleri de yer aldı.