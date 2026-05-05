Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Ceza Muhakemeleri Usulü Yasa Tasarısı’nda yer alan masumiyet karinesiyle ilgili maddenin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına aykırı olduğunu, ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini ve gazetecileri doğrudan hedef aldığını savundu.

Basın-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen komite toplantılarında gerek kendilerinin gerekse Medya Etik Kurulu’nun uyarılarının dikkate alınmadığını belirterek, toplumun haber alma hakkının göz göre göre yok sayıldığını iddia etti.

Bu yasa maddesi ile birlikte artık gazetecilerin, sıradan mahkeme haberleri nedeniyle dahi hapis cezası tehdidi ile karşı karşıya bırakılacağını öne süren Basın-Sen, “Bu kabul edilemez. Gazetecilik faaliyeti kriminalize edilmekte, kamu adına gerçekleri yazanlar suçlu ilan edilmek istenmektedir” iddiasında bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının açık ve net olduğunu söyleyen Basın-Sen, toplumu ilgilendiren davaların, özellikle de kamuya mal olmuş, tanınmış kişilerin yargılandığı süreçlerin haber yapılmasının kamu yararına ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirtti.

Yasalaşan bu madde ile basın emekçilerinin, yolsuzluk, usulsüzlük veya rüşvet gibi olaylara karışmış bir üst düzey bürokratın, siyasetçinin, bakanın veya topluma mal olmuş bir kişinin yargılanması ile ilgili haber fotoğraflarının kullanılması veya açık isminin belirtilmesinin hapis veya para cezası olan bir suç haline getirildiğini öne süren Basın-Sen, “Bu bir tesadüf değildir. Bu, gerçeği saklama girişimidir. Bu, halkın gözünü kapatma çabasıdır” iddiasında bulundu.

Basın-Sen, gazeteciliği suç haline getiren bu anlayışa boyun eğmeyeceklerini, hukuki, demokratik ve örgütlü mücadelelerini büyüteceklerini söyledi.