Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), personel eksikliği, yapısal sorunlar, altyapı yetersizlikleri ve bina işlevselliğine ilişkin sorunlar gerekçesiyle Gazimağusa ile İskele Gelir ve Vergi Dairelerinde bugün tam gün greve gitti.

Sendikalar, saat 11.00’de Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi önünde basın açıklaması yaptı.

-Atan

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, üç sendika olarak 8 Aralık’ta Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi’ndeki sorunları resmi olarak bildirmeye başladıklarını belirterek, aradan geçen sürede sorunların çözülmediğini savundu.

Atan, dile getirilen başlıca sorunların binanın yapısal sorunları, personel ve istihdam eksikliği, çalışanlar arasında çalışma barışının bozulması, mobbing iddiaları ve terfilerin açılmaması olduğunu söyledi.

Daire yönetiminin çalışanlara yönelik baskı uyguladığını öne süren Atan, grev öncesinde personele “greve çıkmayın” yönünde telkin ve baskılar yapıldığını, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Yönetimin çalışanları bölmeye yönelik bir tutum izlediğini iddia eden Atan, bu yaklaşımın kurum içindeki çalışma barışını daha da zedelediğini savundu.

Vergi dairesinin Maliye’nin en fazla gelir sağlayan kurumlarından biri olduğunu, buna rağmen burada sağlıklı bir çalışma ortamı bulunmadığını öne süren Atan, 8 Aralık’tan bu yana yapılan grev ve uyarılara rağmen, daire yönetiminin sendikalarla iletişime geçmediğini, sorunların nedenlerine ilişkin herhangi bir görüşme yapılmadığını ileri sürdü.

Atan, ülkedeki birçok kamu kurumunda benzer sorunlar yaşandığını savunarak, bazı yöneticilerin liyakat ve donanım eksikliği nedeniyle “ben bilirim, ben yaparım” anlayışıyla hareket ettiğini iddia etti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya da çağrıda bulunan Atan, daha önce yapılan görüşmelerde sorunların çözüleceği yönünde sözler verildiğini ancak bugüne kadar herhangi bir somut adım atılmadığını kaydetti.

Atan, sendikalar olarak diyalog ve iyi niyet çerçevesinde çözüm üretmeye hazır olduklarını ifade ederek, daire yönetimi ve ilgili makamların sendikaları toplantıya çağırması halinde sorunların çözülebileceğini belirtti.

Sorunlara ilişkin bugün gün sonuna kadar herhangi bir adım atılmaması halinde, pazartesinden itibaren tam gün grevin devam edeceğini kaydeden Atan, yaşanan mağduriyetlerin görmezden gelinmesine tepki gösterdi.

-Bengihan

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise, Gazimağusa ve İskele Gelir ve Vergi Dairelerinde yapılan eylem ve grevin üçüncü kez gerçekleştirildiğini belirterek, her iki bölgede de sorunların ortak olduğunu söyledi.

Bengihan, sorunların temelinde yönetsel zafiyetler bulunduğunu savunarak, bina koşullarının yetersizliği nedeniyle hem çalışanların hem de hizmet alan vatandaşların ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Bengihan, af dönemleri gibi yoğun zamanlarda vatandaşların yağmur, soğuk ve olumsuz hava koşulları altında beklemek zorunda kaldığını, personel eksikliği nedeniyle çalışanlarla vatandaşların karşı karşıya geldiğini kaydetti.

Son dönemde 177 kişilik istihdam yapıldığının açıklandığını anımsatan Bengihan, buna rağmen hemen her dairede personel eksikliği yaşandığını savundu. Yapılan istihdamların hangi birimlere ve nasıl dağıtıldığının kamuoyuyla paylaşılmadığını ileri süren Bengihan, personel eksikliğinin sistematik bir sorun haline geldiğini söyledi.

Maliye Bakanlığı ve daire yönetiminin sendikalarla diyalog kurmadığını savunan Bengihan, sorunların görüşülmesi için kendilerinin çağrılmadığını belirterek, bunu “duyarsızlık ve sorumsuzluk” olarak nitelendirdi.

Bengihan, vergi dairesi bünyesinde motorlu araçlar ve ehliyet birimlerinde de ciddi personel ve sorumlu eksikliği bulunduğunu, bazı işlemleri yapacak görevli olmadığını iddia eden ve bu durumun hizmetlerin aksamasına yol açtığını ileri sürdü. Bengihan, atanan bürokratların ve yöneticilerin yeterli bilgi, beceri ve duyarlılığa sahip olmamasının sorunları derinleştirdiğini de savundu.

Bengihan bazı bakanlar ile üst düzey yöneticilerin görev alanlarına ilişkin yeterli donanıma sahip olmadığını, atanan müdür ve müsteşarların da nitelik ve liyakat açısından yetersiz kaldığını, bu nedenle yapısal sorunların aşılamadığını savundu.

Grev sürecinde çalışanlara yönelik tehditler yapıldığını da iddia eden Bengihan, grev yapılması halinde terfilerin açılmayacağı yönünde baskılar uygulandığını öne sürdü.

Bengihan ayrıca Lefkoşa’dan personel gönderilerek grevin kırılmaya çalışılacağı yönünde girişimler bulunduğunu da iddia ederek, bunun sendikal haklara ve mevzuata aykırı olduğunu söyledi.

Bengihan, tehdit ve baskıların kendilerini yıldırmayacağını, sorunlar çözülene kadar eylem ve grevlerin devam edeceğini de söyledi.