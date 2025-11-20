Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, akaryakıt fiyatlarına 2 Türk lirası zam yapılmasına tepki göstererek, bunun “Akıl dışı ve izahı olmayan bir yük” olduğunu savundu.

KAMUSEN Başkanı Atan, akaryakıt zammını eleştirdiği açıklamasında, “Daha 15 gün önce akaryakıta yapılan 4 TL’lik artışın etkileri sürerken, dün bir de 2 TL ek zam getirilmesi akıl dışı ve izahı olmayan bir yük” ifadesini kullandı. Atan, “Dünya genelinde petrol fiyatları düşerken, döviz sabitken KKTC’de bir ayda 6TL’ye yakın zam nasıl yapılır?” diye sordu.

Bunu “Vatandaşı yok sayan bir anlayış” olarak nitelendiren Atan, “Ülke sahipsizdir. Yönetme iradeleri tamamen tükenmiş, sadece algı operasyonlarıyla günü kurtarmaya çalışan bir yapı oluşmuştur. Vatandaş açıkça alay konusu yapılmaktadır.” dedi.

Atan, ülkede ekonomik çöküş, kuralsız yönetim, siyasi sorumsuzluk olduğunu; vatandaşın cebine kasteden bir anlayışın bulunduğunu ileri sürdü.