Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) çocukların haklarını korumak ve daha adil bir eğitim sistemi için mücadeleyi kararlıkla sürdüreceğini kaydetti.

Ülkedeki çocukların eğitim, güvenlik ve eşitlik haklarının ihlal edildiğini savunan KTÖS, çocukların temel haklarının korunması için atılması gereken zorunlu adımlar olduğunu belirtti.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında sendika adına yazılı açıklama yapan KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, hükümeti ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı eleştirerek, kamusal eğitime yatırım yapılmadığını savundu.

Gelener, büyük bölümü 1974 öncesi yapılan okulların yenilenmediğini, depreme dayanıklılık konusunda hala belirsizlikler olduğunu, çok sayıda öğrencinin konteyner sınıflara mahkum edildiğini, okul bahçelerinin şantiye alanına dönüşmesinin öğrenme sürecini zayıflattığını savundu.

“Mevcut koşullar, sağlıklı bir eğitim ortamı sağlamıyor” diyen Gelener, kontrolsüz nüfusun, dil desteği ve uyum programlarının yetersizliğinin bazı çocukları eğitim sisteminin dışına ittiğini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iki yıldır uygulanan dil sertifikası kararının mağduriyet yarattığını iddia etti.

Süleyman Gelener, devlet okullarında yabancı dil konuşan çocukların artmasının, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin çoğalmasının ve rehberlik desteğinin yetersiz kalmasının öğretmenleri giderek yalnızlaştırdığını da savundu.

Tüm bu sorunların ciddiyetle ele alınmasının sadece bir görev veya sorumluluk olmadığını kaydeden Gelener, bunların çocukların temel haklarının korunması için atılması gereken zorunlu adımlar olduğunu söyledi.

Süleyman Gelener, Eğitim Bakanlığı’nın böyle bir sorumluluk bilincinde olmadığını, bu sorunlara çözüm üretme kapasitesi de bulunmadığını savundu.