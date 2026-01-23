Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Gazimağusa Devlet Hastanesi Laboratuvar Birimi’nde askıya alınan grevin sonlandırıldığını duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, bugün Sağlık Bakanı ile yapılan görüşmede, ilgili birimde yaşanan personel eksikliğinin giderilmesi için Sağlık Bakanı’nın olumlu adım atması üzerine grevi sonlandırma kararı alındığı kaydedildi.