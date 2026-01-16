Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) personel eksikliğinden kaynaklanan sorunlar gerekçesiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi Laboratuvarı’nda bir günlük uyarı grevi yaptı.

Hastane önünde açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Sağlık Bakanlığı’na personel eksikliğini giderme çağrısı yaparak, bu olmadığı takdirde sorun çözülene kadar pazartesiden itibaren gün gün grev yapacaklarını açıkladı.

Grevin maaş artışı, ek mesai veya diğer haklarla ilgili olmadığının altını çizen Bengihan, insan sağlığı ve çalışma barışına dikkat çekti.

Bengihan, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde artan iş yükü sebebiyle Acil’de, Kan Bankası’nda ve laboratuvarlardaki iş yükünün de her geçen gün katlanarak arttığını söyledi.

Bengihan, personel eksikliğinin giderilmesi bağlamında biyolog, mikrobiyolog ve kimyager gibi kadrolarda istihdam yapılmasını defalarca söylediklerini vurgulayarak, “İş yükünün artması sebebiyle hekim ve hemşire sayısı artırıldı ama kimyager ve biyolog artırılmadı.” dedi.

Hastaneye gönderilen genetik uzmanlarından biyolog veya mikrobiyologların görevlerini de yapmalarının istendiğini ileri sürerek bunu eleştiren Bengihan, “Genetik uzmanı ayrı bir branş. Genetikler ilgili çalışmaları zaten yapıyorlar. Ama nöbetlere kalma ve Acil, Kan Bankası gibi diğer birimlerde yapılması gereken işlemleri hem yasal olarak hem de görev yetki ve sorumluluk olarak yapamıyorlar. Bakanlık diyor ki ‘yapsın onlar’… Aklımızla dalga geçiliyor. İnsan sağlığını ne kadar dikkate aldıklarının bir göstergesidir.” dedi.

Personel eksikliği nedeniyle hizmetlerin aksadığını, hata yapabilme ve gecikme riskinin arttığını söyleyen Bengihan, “İnsan sağlığında gecikme kabule edilemez. Hata hiç kabul edilemez, sonuçları ağır olur. Ama bedeli, hem insanlarımıza hem çalışanlarımıza fatura edilir. Siyasilerin ve hükümetin, Sağlık Bakanlığının bu konuda duyarlılık göstermesi gerekir.” dedi.

Bengihan, kendisi de sağlık alanından ve doktor olan müsteşarın genetik uzmanlarına ‘biyolog, kimyager, mikrobiyolog hizmetini de yapın’ demesinden ayıp bir şey olamayacağını söyledi.

Laboratuvarda çalışan insanların gerekli fedakarlığı gösterdiğini özveriyi yaptığını belirterek,” Artık bardak doldu taştı. Bu sebeple insanlarımız hem sağlıklı hizmet hem zamanında hem yerinde iyi hizmet alabilmesi için bu fedakarlığı gösterdik Bakanlık bu fedkarlığı zafiyetimiz diye görüyor.” dedi.

Laboratuvar çalışanların takdire şayan bir fedakarlık göstererek çalıştığını yineleyen Bengihan, "Endişeleri var. Hizmetlerin aksamasından ya da doğabilecek bir farklı durumun endişesini taşıyorlar Bunun sorumluluğu Bakanlıktadır.” dedi.

Laboratuvar çalışanlarının fedakarlıklarının suistimal edildiğin söyleyen Bengihan “Verilen hizmet suistimale, hataya açık değildir İnsan sağlığında siyaset yapılamaz, hata kabul edilemez.” dedi.

Bengihan Gazimağusa Devlet Hastanesine biyolog, kimyager, mikrobiyolog alanında uzman olanların gelmesi gerektiğini, gelmemesi durumunda pazartesi gününden itibaren grevin devam edeceğini söyledi.

Bengihan, laboratuvardan hizmet alanların zarar görmemesi ve çalışma barışı ve huzurunun sağlanabilmesi için taleplerinde ısrarlı olduklarını söyledi.

Bengihan, “Pazartesiye kadar buraya yardımcı olacak, talep ettiğimiz görev yetki sorumluluklara sahip uzmanlar gelmezse greve pazartesi de devam edeceğiz. Pazartesi gelmezse salı da devam edeceğiz.” dedi.

Bengihan iyi niyetli olduklarını süresiz grev yapmayacaklarını sorun çözülünceye kadar gün gün grev yapacaklarını ifade etti.

Bengihan insan sağlığında hata olmaması adına talep edilen uzmanların göreve gelip artan yüke destek vermelerini beklediklerini söyledi.

Bengihan söz konusu laboratuvarda 23 Ocak itibarıyla nöbet lisitesine işlenecek ve gerekli tahlilleri yapacak kişi kalmayacağını da sözlerine ekledi.