Kıbrıs Türk Barolar Birliği, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Hukuki Destek Mekanizması Bilgilendirme Toplantıları”nın dördüncüsü yarın Yenierenköy’de yapılacak.
Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden verilen bilgiye göre, etkinlik Erenköy-Karpaz Belediyesi işbirliğinde, saat 18.00’de Erdoğan Hoşsöz Kültür Sarayı’nda avukat Çise Atlas ve Hanife Demir’in katılımıyla gerçekleştirilecek.
Toplantı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, adli yardım listesinde görevli avukatların katılımıyla yapılacak.
Bilgilendirme toplantılarının ilgi duyan herkesin katılımına açık olduğu belirtildi.