İtalyan ENI şirketinin Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Guido Brusco ve ekibi dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Enerji Bakanı Mihalis Damianos’la gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan “Kronos” yatağından 2027 yılı sonu veya 2028 yılı başında doğal gaz çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, ENI şirketinin Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Guido Brusco ve ekibinin dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Enerji Bakanı Mihalis Damianos’la görüştüklerini belirterek görüşme sonrasında Brusco, Hristodulidis ve Damianos’un yaptıkları açıklamalara geniş şekilde yer verdi.

Habere göre Brusco görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kronos” yatağından Mısır’a doğal gaz ihracatının 2027 sonu veya 2028 yılı başlarında başlayabileceğine inandığını ifade etti.

Hristodulidis ve Damianos’la gerçekleştirdiği görüşmelerin çok yapıcı geçtiğini belirten Brusco, “proje, yatırım kararı alınması bakımından nihai aşamada bulunuyor” şeklinde konuştu.

Brusco, sürecin tamamlanması için Hristodulidis ve Damianos’la kesin takvimlerin netleştirildiğini de vurgularken, “Kronos veya başka bir yataktan doğal gazın Mısır’a ne zaman varacağı?” şeklindeki bir soruya ise “Tango için iki kişi gerekir” yanıtını verdi.

Brusco, ENI şirketinin, projelerini hızlı tamamlamasıyla bilindiğini ancak tango için iki kişinin gerektiğini belirterek nihai yatırım kararının alınması için bazı belgelerin kesinleşmesi gerektiğini vurguladı.

“Son aşamada bulunuyoruz. Yakın zamanda halledileceğine inandığımız bazı konular mevcut” ifadesini kullanan Brusco, 2027 sonu veya 2028 başlarında doğal gaz akışının başlayabileceğine dair bilgilerin sorulması üzerine ise “bu takvimin mümkün olduğu” yanıtını verdi.

Brusco: “Yükümlülüklerimizi tamamladığımız taktirde bu takvim olası bir takvimdir” şeklinde konuştu.

ENI şirketinin Güney Kıbrıs’a uzun vadeli taahhüdünün bulunduğunu ve şirketin, sadece araştırma kısmına, 800 milyonu şirket tarafından olmak üzere 1 milyar 200 milyon Euro’luk yatırım yaptığını ifade eden Brusco, Güney Kıbrıs, Mısır, ENI ve Total şirketinin tüm temel anlaşmalarda uzlaşıya varmalarına karşın takvimin gerisinde kaldıklarını vurguladı.

Brusco; satış anlaşması, kalkınma ve üretim planı ile ithalat miktarı, kalkınma bölgesi ve doğal gazın fiyatının belirleneceği formüle dair belgelerin eksik olduğunu ifade etti.

- Hristodulidis: “Tüm eksikleri tamamlama niyetindeyiz”

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Mısır’da 30 Mart tarihinde gerçekleştirilecek enerji forumu öncesinde eksiklikleri tamamlama niyetinde olduklarını vurguladı.

Hristodulidis, AB Komisyonu başkanının da söz konusu enerji forumuna davet edildiğini belirterek “30 Mart’tan önce bitirmeliyiz. Münhasır Ekonomik Bölgemizde yer alan ilk doğal gaz yatağının kullanımı bizim için, ekonomi için, halkımız için çok önemlidir” şeklinde konuştu.

- Enerji Bakanı görüşmelerden memnun

Gazete bir diğer haberinde ise, Enerji Bakanı Mihalis Damianos’un ENI yetkilileriyle görüşme sonrasında yaptığı açıklamaya yer verdi.

Damianos, görüşmelerin gidişatından duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Mart ayında yatırım kararının alınması ve sonraki adımlara geçilebilmesi için sürecin planlanan şekline uygun biçimde devam etmesi kararına varıldığını” belirtti.

Mart ayı sonuna kadar sürecin planlandığı şekilde devam etmesi kararının alındığını belirten Damianos, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki ilk doğal gazın ihraç edilmesini hedeflediklerini söyledi.

İlk yatırım kararının 30 Mart tarihinde alınmasının beklendiğini de savunan Damianos, Mısır’ın, “Kronos’tan çıkacak doğal gazın yüzde 20’sinin kendi iç pazarına aktarılmasını öngören maddenin çıkarılması talebinin, sürecin ilerlemesine bir kolaylık sağlayıp sağlamayacağı” yönündeki bir soruya ise “Mısır’ın böyle bir niyeti olmasının kesin kararın alındığı anlamına gelmediği” yanıtını verdi.

Damianos; “doğal gazın Mısır’da da değerlendirilmesi beklentisinin bulunduğunu, Mısır’ın esneklik göstermesinin doğal olduğunu” sözlerine ekledi.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberinde, Rum hükümet kaynaklarının aktardığı bazı bilgilere yer verdi.

Gazete, Mısır’ın “Kronos” yatağından iç pazarına aktaracağı doğal gaz miktarının yüzde 20 olarak öngörüldüğü maddeye düzenleme yapma niyetinde olduğunu, bunun Mısır’a doğal gaz akışını kolaylaştıracak bir unsur olduğunu yazdı.

Gazete ayrıca, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki 12 numaralı parsele ilişkin ise hükümet kaynaklarının, “Afrodit” yatağında üretim yapılabilmesini kolaylaştıracak mevcut teknik ve süreçsel konuların makul bir sürede aşılabileceğini dile getirdiklerini belirtti.