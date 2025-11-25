Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin Rusya'ya ilettiği "barış planının" Alaska Zirvesi'nde sağlanan anlayışa uygun olduğunu belirterek, "Bu nedenle plandaki maddelerin birçoğu bizim için uygun. Elbette, hepsi değil." dedi.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere, ABD'nin, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin hazırladığı 28 maddelik "barış planı" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Söz konusu planda değişikliklerin yapıldığı yönündeki iddiaları değerlendiren Uşakov, "Bize iletilen planı biliyoruz. Bu da Alaska Zirvesi'nde sağlanan anlayışa uygun. Bu nedenle plandaki maddelerin birçoğu bizim için uygun. Elbette, hepsi değil. Planın diğer hükümlerinin taraflar arasında istişare edilmesi ve değerlendirilmesi lazım. Ancak bu konu bizimle henüz ele alınmadı." ifadelerini kullandı.

Uşakov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, "İsviçre'nin Cenevre kentinde barış planına ilişkin Ukrayna tarafıyla yapılan müzakerelerden tatmin kaldıkları" yönünde açıklama yaptığına dikkati çekerek, "Planla ilgili çeşitli spekülasyon var. Kime inanacağımızı bilemiyorum. Gördüklerimize ve uygun kanallardan bize iletilenlere inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya ve ABD arasında planla ilgili müzakerelerin yapılması ihtimalini de değerlendiren Uşakov, "Amerikalıların yüz yüze görüşmek için bizimle temasa geçeceklerini düşünüyoruz. Bu konuda bazı sinyaller var. Ancak Rus ve Amerikan temsilcilerinin biraraya gelmesi konusunda herhangi bir anlaşma henüz yok. Çünkü Moskova'ya kimin ve ne zaman geleceğine dair net bir teklif almadık." dedi.

Uşakov, Avrupa’nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik sunduğu planın yapıcı olmadığını savunarak "Bu, bizim için uygun değil." değerlendirmesinde bulundu.